Глава ВТБ Костин нашел нечто общее у Набиуллиной и Тэтчер

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина принимает похожие решения, как и экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Это касается экономических вопросов, сообщает РБК со ссылкой на интервью главы ВТБ Андрея Костина для Reuters.

Набиуллина — смелый руководитель, у которого есть собственная линия. Ей нужно предоставить возможность принимать решения.

«Когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина, — активно боролась с инфляцией», — сказал Костин.

Политик считала, что этот показатель — один из ключевых в экономике. Для России уровень инфляции в размере 8,5%, по мнению Костина, некритичен и его можно было бы оставить. Однако глава ЦБ думает иначе.

Ранее Костин назвал Набиуллину «бедной женщиной». По мнению главы ВТБ, все набросились на главу Центробанка, поскольку она повышает ключевую ставку.