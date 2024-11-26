Костин назвал Набиуллину «бедной женщиной»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина использует тот инструмент регулирования экономической политики, который имеется в ее распоряжении, — ключевую ставку, и нужно посмотреть, насколько он будет успешным, «а не нападать на бедную женщину». Об этом заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Что касается политики ЦБ, то сейчас все набросились на бедную женщину, она ставку повышает. Но у нее есть инструмент, она его использует», — такое мнение высказал Костин в отношении политики ЦБ и его главы на IX Международном форуме Финансового университета.

Он считает, что проблемы существуют, но даже при такой ключевой ставке (21%) планируется экономический рост в следующем году. Кроме того, предприятия уже в этом году получат 50 трлн рублей прибыли, у банков также ожидается рекордная прибыль, отметил Костин.

«При этом я тоже считаю, что традиционные методы, такие как ставка, которые работают в условиях обычной экономики, не в полной мере могут работать сейчас именно в силу особенностей сегодняшнего дня. Но в целом я бы в панику не впадал», — добавил он.