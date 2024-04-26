Глава ЦБ назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что навязывание финансовых услуг со стороны банков является позорным явлением, мисселинг все еще остается, сообщает ТАСС.

«Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды», — сказала она. Несмотря на то, что у ЦБ появились полномочия запрещать навязывание и продажу продуктов с недостаточной информацией, а также возможность требовать обратный выкуп, этого недостаточно». Эльвира Набиуллина Глава Центробанка

По словам главы ЦБ, сейчас регулятор обсуждает увеличение штрафов тем, кто навязывает финуслуги. На данный момент штрафы действуют, но они небольшие.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как сильно в 2024 году вырастут цены на товары и услуги в России. По ее мнению, они поднимутся на 4,3-4,8%,