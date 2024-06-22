Глава Сбербанка назвал уникальной ситуацию для вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время ситуация с годовой ставкой является нездоровой для бизнеса, но для населения условия по вкладам уникальные и выгодные, пишет РБК .

«Исторически я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация», — сказал глава Сбербанка в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Грефа, если ключевая ставка Центробанка продолжит расти, это спровоцирует рост ставок по вкладам. Он подчеркнул, что зависеть это будет в том числе от спроса на деньги.

Ранее в Сбербанке подвели итоги годового Общего собрания акционеров. Голосование проходило заочно, в том числе через приложение «СберИнвестиции акционерам».