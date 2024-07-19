Глава Россельхознадзора: тепличные овощи из РФ могут отвоевать рынок Европы

Данкверт рассказал, что контроль за оборотом и качеством сельхозпродукции и продуктов питания на отечественном внутреннем рынке улучшился. Он отметил, что страна больше ориентируется на самостоятельное производство, нежели на импорт продукции.

В том числе растет производство яблок, картофеля и тепличных овощей. Данкверт привел в пример показатели десятилетней давности, когда в РФ каждый год ввозились огурцы из Ирана. Теперь их импорт оттуда приостановлен, а Россия сама начала делать поставки в Польшу. Кроме огурцов, РФ экспортировала туда порядка 6 тыс. тонн моркови и лука.

По словам Данкверта, повышенный экспорт тепличных овощей из РФ может представлять угрозу для Европы, так как отечественная продукция станет конкурентоспособной, в отличие от западной, которая в перспективе будет слишком дорогой и потеряет возможность соревноваться на этом рынке.