Глава РАСПП Манкевич: России и Китаю нужна защищенная система платежей

Если между РФ и КНР заработает защищенная система платежей, то больше не возникнут проблемы при оплате товаров и услуг. Об этом « Прайму » рассказал глава организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.

Изначально было понятно, что схемы, когда КНР получает деньги за товары из одной страны, а отправляет товары в другую, недолговечны. Китайским банкам не нравится такой вариант сотрудничества, сказал Манкевич.

Поэтому КНР и России для взаиморасчетов нужно создать защищенную систему платежей. Пока этого не произойдет, ситуация с оплатой товаров будет оставаться сложной — некоторые финансовые учреждения будут отказываться от проведения платежей и выступать в качестве посредников.

Так Манкевич прокомментировал новость о том, что банки ОАЭ больше не дают РФ оплачивать китайскую электронику. Проблемы с переводом средств возникли в августе.