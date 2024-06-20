Глава Минтруда РФ: индексация пенсий будет осуществляться дважды в год

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что с 1 февраля 2025 года индексация пенсий будет осуществляться дважды в год, сообщает ТАСС .

Котяков отметил, что в 2024 году подходит к концу переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января по уровню фактической инфляции.

По его словам, с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, а также индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года.

Котяков добавил, что это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ранее Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ. Он отметил, что действующее законодательство позволяет формировать удобный график работы.