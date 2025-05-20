Глава Конституционного суда Зорькин: коррупцию не искоренить в России

Полноценно искоренить коррупцию в России вряд ли получится. Такое мнение во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме высказал глава Конституционного суда Валерий Зорькин, пишет РИА Новости .

«Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление», — заявил Зорькин.

Зорькин считает, что человек так устроен, что всегда будет стремиться из всего извлекать для себя выгоду. И это связано не только с моральной порочностью каждого человека, так как есть еще общее падение духовной культуры общества.

Глава Конституционного суда считает, что современное общество существует по формуле «бери от жизни все». Для человечества притягательным оказывается в том числе и коррупция, и пока обратного не доказано. При этом не бороться с коррупцией нельзя, так как она не может быть хорошей.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал двух сотрудников ДПС за получение взятки. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте, но суд отклонил это прошение, назначив реальное заключение под стражу.