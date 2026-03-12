Глава Фокина Баранов незаконно выплатил себе 350 тыс рублей за подработки

На протяжении двух лет мэр города Фокино в Приморском крае Александр Баранов якобы платил себе деньги за работу в выходные. Однако права на эти средства у него не было, сообщает Amur Mash .

Баранов в 2022-2023 годах якобы начислил себе сверхурочные за то, что работал в субботы. Суммарно он заработал только на этом 350 тыс. рублей.

Однако для выборных должностей выплаты за сверхурочные не положены. Также о необходимости получить средства чиновник должен был рассказать губернатору.

Однако Баранов начальника об этом не проинформировал. Таким образом, мэр Фокина нарушил закон. Суд может заставить его вернуть средства в бюджет города.

