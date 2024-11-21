сегодня в 14:43

Геологи в провинции Китая нашли запасы золота на 82,8 млрд долларов

Геологи из Китая обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 млрд долларов. Их нашли на месторождении в центральной провинции Хунань, сообщает РИА Новости .

Геологи обнаружили свыше 40 золотоносных жил. Они находятся на глубине более 2 тыс. м.

Так, только в основной зоне, где проходила разведка, нашли 300,2 тонны запасов золота. Самое высокое содержание драгметалла в руде — 138 грамм на тонну.

Запасы золота обнаружили на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Многие эксперты считают, что в общей сложности масштабы залежей руды здесь огромны. Они составят свыше 1 тыс. тонн на глубине более 3 тыс. м. Стоимость всех ресурсов составит 82,8 млрд долларов.

Ранее стало известно, что цена на золото полетела вверх впервые с 11 ноября. Стоимость фьючерса перешагнула отметку 2 650 долларов за тройскую унцию.