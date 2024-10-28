Генсек ШОС: ведется работа над единой платежной системой

сегодня в 03:17

Генсек ШОС Чжан Мин заявил, что в Шанхайской организации сотрудничества в неофициальном формате ведется обсуждение создания единой платформы для платежей, пишут « Известия ».

Он также отметил, что продолжается работа над увеличением доли нацвалют во взаиморасчетах.

Чжан Мин подчеркнул, что успешно работает и специальная рабочая группа с участием представителей ЦБ и минфинов государств-членов.

«Что касается неправительственных учреждений, то наше межбанковское объединение ШОС тоже занимается этим вопросом», — добавил он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара хочет укреплять сотрудничество с разными организациями — ШОС, БРИКС и АСЕАН. Страна уже предприняла важные шаги в данном направлении.