Эрдоган заявил о желании расширить связи Турции с БРИКС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна рассчитывает на плодотворный процесс по вопросу расширения связей с БРИКС на начавшемся саммите в Казани. Об этом сообщает РИА Новости .

«По приглашению господина Путина (президента РФ Владимира Путина — ред.) мы завтра отправимся в Казань, Татарстан. Мы примем участие в расширенной сессии лидеров», — сказал турецкий лидер в выступлении перед однопартийцами.

Эрдоган ранее также заявлял говорил, что Анкара хочет укреплять сотрудничество с разными организациями — ШОС, БРИКС и АСЕАН. Страна уже предприняла важные шаги в данном направлении.

Саммит БРИКС начался 22 октября. Мероприятия будут проходить по 24 октября. Этот саммит станет самым масштабным внешнеполитическим событием, которое когда-либо проводилось в РФ. Ранее Путин предложил использовать для безопасных и надежных инструментов для платежей внутри БРИКС цифровую валюту.