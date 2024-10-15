Генпрокуратура России судится с энергокомпаний Shell из-за убытков в 1 млрд евро

сегодня в 17:20

Генпрокуратура РФ подала в суд на международную энергетическую компанию Shell. Ведомство планирует взыскать с нидерландско-британской корпорации около 1 млрд евро убытков, рассказали РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.

Точная сумма взыскания неизвестна. Однако цифра будет больше 1 млрд евро.

Предварительные слушания по иску генеральной прокуратуры России к Shell пройдут 11 декабря.

Ранее турецкая госкомпания Botas и Shell подписали долгосрочный договор на приобретение СПГ в количестве 4 млрд кубометров. Поставки начнутся с 2027 года.