Генпрокуратура России судится с энергокомпаний Shell из-за убытков в 1 млрд евро
Арбитражный суд: генпрокуратура РФ потребовала Shell компенсировать 1 млрд евро
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Генпрокуратура РФ подала в суд на международную энергетическую компанию Shell. Ведомство планирует взыскать с нидерландско-британской корпорации около 1 млрд евро убытков, рассказали РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.
Точная сумма взыскания неизвестна. Однако цифра будет больше 1 млрд евро.
Предварительные слушания по иску генеральной прокуратуры России к Shell пройдут 11 декабря.
Ранее турецкая госкомпания Botas и Shell подписали долгосрочный договор на приобретение СПГ в количестве 4 млрд кубометров. Поставки начнутся с 2027 года.