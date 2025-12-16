ГД ужесточила правила выдачи микрозаймов россиянам

Согласно документу, с 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снижается с 130 до 100% годовых. Благодаря этому заемщик не сможет заплатить больше, чем двойную сумму долга.

Кроме того, количество одновременно действующих договоров будет ограничено. С 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 года на человека может быть оформлен только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

Максимальная сумма займа, которую можно будет предоставлять юрлицам и ИП, увеличится с 5 до 15 млн рублей.

Закон поможет усилить защиту финансовых прав россиян и снизить долговую нагрузку россиян.

Между тем в третьем квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в четыре раза. Средняя сумма выросла на 32% до более чем 21 тысячи рублей.

