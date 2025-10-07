В 4 раза: в России резко вырос объем выдачи микрозаймов

Финансовый маркетплейс «Сравни» опубликовал результаты исследования, согласно которому в третьем квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя сумма выросла на 32% до более чем 21 тысячи рублей, сообщает Газета.ru .

«Рост популярности займов онлайн также связан с замедлением темпов роста доходов и ростом повседневных расходов россиян», — заявил глава отдела развития МФО в «Сравни» Иван Щербинин.

По его словам, больше всего спрос в сегменте краткосрочных займов, при помощи которых россияне пытаются покрыть текущие нужды. Там сумма не превышает 30 тысяч рублей, такие займы запрашивают чаще всего.

Одновременно верхний предел суммы, которую жители России брали в онлайн-кредит, достиг 100 тысяч рублей, а желаемый период погашения в среднем составил 71 день.

Первое место по количеству заявок на микрозаймы заняли Москва и Подмосковье, за ними следуют Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. Самая низкая активность в этом плане отмечена в Ненецком и Чукотском автономных округах. Четырехкратное увеличение объема выданных онлайн-займов в третьем квартале, вероятно, обусловлено расширением доступности цифровых платформ.

