«Ъ»: Газпромбанк интересуется продуктовой сетью Auchan

сегодня в 23:16

Газпромбанк может стать покупателем сети Auchan в России

Газпромбанк может стать покупателем французской сети Auchan в России, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в СМИ.

Стороны пока не опубликовали намерения о якобы планируемой сделке.

Эксперты рынка уже оценили стоимость Auchan в РФ в 70 млрд рублей. Однако дисконт при уходе с российского рынка снизил продуктовой сети цену до 30 млрд рублей.

Ранее претендентами на Auchan называли компании «Лента», «Магнит» и X5 Group.