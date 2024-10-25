Прощай, российский рынок: назван возможный покупатель активов Auchan в РФ

По данным французских СМИ, группа Auchan планирует продать свой бизнес в РФ, сделка находится на финальном этапе. По предварительной информации, владельцем активов может стать российская «Лента», сообщает «Коммерсант» .

После начала спецоперации группа Auchan много раз заявляла о своих намерениях покинуть российский рынок. Весной этого года портфель недвижимости в РФ продала компания Ceetrus, входящая в Auchan. При этом еще до 2022 года группа перестала вкладываться в бизнес и заметно проигрывает конкурентам.

Сейчас Auchan рассматривает два варианта ухода из России — передать бизнес местному менеджеру или продать крупному ритейлеру. Претендентами могут быть «Лента», «Магнит» и X5 Group. Если розничная сеть приобретет Auchan, у нее могут возникнуть сложности в плане соблюдения антимонопольного законодательства — сети не могут занимать более 25% в регионе.

Эксперты оценивают бизнес в 60–70 млрд рублей, реальная рыночная стоимость составляет 30 млрд рублей. Продажу должна согласовать комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Для полного закрытия сделки понадобится около 2–3 месяцев.

При этом весной текущего года в «Ашан ретейл Россия» заявили, что не планируют пересматривать стратегию и организацию работы в РФ. «Ашан» намеревался расширить сферу своей деятельности в стране и увеличить прибыль.