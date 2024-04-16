Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка

Французская компания «Ашан» не планирует покидать рынок РФ, она будет продолжать работать и развиваться в стране, сообщает ТАСС .

В прошлом году «Ашан» в России зафиксировал уменьшение чистой прибыли и выручки по отечественным стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Ретейлер заработал 226 млрд рублей, что ниже показателя 2022 года на 4,7%.

«Ашан ретейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России», - говорится в заявлении компании.

Также «Ашан» планирует расширить сферу своей деятельности в стране и увеличить прибыль.

Данное заявление ретейлер сделал из-за новостей о сделках на рынке недвижимости. Ранее французская компания Ceetrus, которая входит в группу Auchan Holding, завершила сделку по реализации своих активов в РФ. По данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля текущего года новым собственником проданного имущества стала компания «Торговые галереи».