«Газпром» установил исторический рекорд летних суточных поставок из ЕСГ РФ

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Новый рекорд «Газпрома» по летним поставкам из ЕСГ РФ составил 700,4 млн куб. м

Российская компания «Газпром» 17 июля установила новый абсолютный исторический рекорд по летним суточным поставкам из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, достигнув отметки в 700,4 млн кубических метров газа, сообщила пресс-служба корпорации .

«Газпром» все лето обеспечивает россиян рекордным количеством природного ресурса. В июне и июле компания 12 раз обновила максимум суточных поставок из ЕСГ России. В это количество также входит рекорд от 17 июля.

Потребление газа летом традиционно повышается в период, когда на объектах ЕСГ проводятся планово-предупредительные ремонты.

В это же время ведется закачка газа в российские подземные хранилища.