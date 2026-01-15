Гарбузов: за 12 месяцев КМЗ увеличил производство лифтов на 45%

В 2025 году Карачаровский механический завод (КМЗ) поставил около 5 тыс. единиц высокотехнологичного лифтового оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что выполняя поручение Мэра Москвы Сергея Собянина, город активно содействует развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. В свой юбилейный год Карачаровский механический завод выпустил 4 911 лифтов, что на 45% превышает показатель 2024 года.

«Предприятие изготавливает подъемное оборудование для жилых и административных зданий, а также специализированные модели: медицинские, грузовые и малые грузовые лифты. Рост показателей отражает деятельность КМЗ по реализации программ капитального ремонта и реновации. В рамках исполнения обязательств по офсетному контракту с городом Карачаровский механический завод поставит более 20 тыс. лифтов в течение 10 лет для программы Фонда капитального ремонта Москвы», — сказал Гарбузов.

Производственные мощности КМЗ, помимо столицы, обслуживают жилищный фонд и инфраструктурные объекты свыше 20 регионов страны. Согласно договоренностям с региональными Фондами капремонта, предприятие обеспечит 1200 лифтов для многоквартирных домов. Крупные проекты реализуются в Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской, Тульской областях и других субъектах РФ.

По словам в 2025 году на Карачаровском механическом заводе было организовано собственное сервисное подразделение, что позволило предприятию выйти на полный цикл, а его ключевые финансовые показатели удвоились по сравнению с прошлым годом.

«Поэтапная модернизация производства обеспечивает надежность серийных поставок лифтового оборудования КМЗ. В 2025 году на предприятии установили 40 единиц нового станочного оборудования, общей стоимостью свыше 300 млн рублей, в том числе высокоточные установки лазерного раскроя у столичного производителя и обновили 67 рабочих мест», — отметил Сидельковский.

Согласно стратегии развития предприятия, планируется строительство нового цеха для изготовления компонентов лифтов и испытательной башни высотой 138 м. Это позволит проводить полномасштабные испытания лифтов и ускорит вывод новых продуктов на рынок.

2025 год стал для Карачаровского механического завода юбилейным — предприятие отметило 75 лет со дня основания. За всю историю завод изготовил более 288 тыс. лифтов. Сегодня на базе КМЗ создается первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта, что укрепит позиции Москвы как технологического лидера в данной промышленной сфере.

КМЗ обладает статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Это дает предприятию право на значительные налоговые преференции, такие как пониженная ставка налога на прибыль и нулевые ставки на имущество и транспорт, а также позволяет инвестировать в передовые технологии для обеспечения рынка качественной российской продукцией.