Впавшая в кому после бассейна в отеле девочка приехала в Москву с телестудией

Девочка, впавшая в кому после посещения бассейна в московском отеле, приехала в столицу с детской телестудией. Она участвовала в петербургском медиапроекте «Теледетки», который занимается медиаобразованием для детей, создает детские телепрограммы и рубрики, сообщает Telegram-канал «112» .

В составе группы юных журналистов девочка приехала в Москву для съемок сюжетов об исторических зданиях столицы. Трагедия произошла в свободное время.

Девочка пошла в бассейн отеля, где остановилась группа. По словам родителей, девочка хорошо плавает и умеет держаться на воде. Обстоятельства, при которых ребенок оказался без сознания в бассейне, пока не установлены.

Ребенок был срочно госпитализирован. Врачи диагностировали кому. Состояние девочки оценивается как тяжелое. Медики борются за ее жизнь. Родители девочки срочно вылетели в Москву.

Следственные органы проводят проверку по факту происшествия. Выясняется, кто допустил детей в бассейн без сопровождения взрослых и соблюдались ли правила безопасности в отеле. Представители телестудии и администрация гостиницы пока не комментируют случившееся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.