1 взрослый погиб и дети пострадали в жутком ДТП с автобусом и грузовиком

сегодня в 12:51

Человек погиб после столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области

Пассажирский автобус врезался в грузовую машину на перекрестке в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Один человек погиб, ряд пассажиров, в том числе несовершеннолетние, попали в больницу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ДТП случилось 24 апреля. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал задачу исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по региону Дмитрию Митяеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.