В Подмосковье подвели итоги прямой линии по вопросам ЖКХ

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона, руководитель цифровой трансформации Сергей Ничипорюк провел прямую линию. В ходе эфира он ответил на волнующие жителей вопросы, касающиеся работы коммунального комплекса, цифровизации отрасли и начисления платы за услуги, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в рамках линии было раскрыто более 20 вопросов. Часть из них была отобрана заранее — заявители задавали их через платформу обратной связи на «Госуслугах». Другие поступили в прямом эфире через онлайн-чат.

Темы касались применения искусственного интеллекта в ЖКХ, приборов учета, а также способов обращения граждан по вопросам водоснабжения и водоотведения.

Сергей Ничипорюк разъяснил, как цифровая трансформация помогает повышать качество услуг и делает взаимодействие жителей с ресурсоснабжающими организациями более прозрачным и оперативным.

Так, одно из обращений касалось применения ИИ в системе коммунального хозяйства. Сергей Сергеевич рассказал о внедрении чат-бота «ЖКХ-Сканер». Этот инструмент на базе искусственного интеллекта был запущен в октябре прошлого года. Он практически мгновенно выявляет сигналы от жителей, связанные со сбоями в работе коммунальных систем. Информация сразу же доводится до ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов. После устранения инцидента ответственные сотрудники связываются с жителями для подтверждения качества работ.

В прямом эфире также приняла участие председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.

Прямые линии Министерства ЖКХ Московской области проходят раз в квартал. Жители могут заранее направить вопрос через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» или задать его в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

