Гарбузов: лифты московского завода установят в рамках капремонта жилья в Крыму

В Республике Крым в рамках программы капремонта будет установлено свыше 80 пассажирских лифтов, произведенных Карачаровским механическим заводом (КМЗ). Об этом заявил Министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что современное лифтовое оборудование от КМЗ планируется разместить в жилых зданиях Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Бахчисарая и Щелкино.

«По запросу Фонда капитального ремонта Республики Крым, кабины будут оснащены камерами видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров и сохранности оборудования», — рассказал Гарбузов.

Лифты имеют грузоподъемность 400 и 630 кг и способны двигаться со скоростью до 1 метра в секунду.

По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, высокое качество продукции Карачаровского механического завода дает нам возможность предоставлять пятилетнюю гарантию.

«Карачаровский механический завод будет выполнять не только производство, но и самостоятельный монтаж лифтов. Это позволит обеспечить надлежащую установку и надежную работу оборудования», — сказал Сидельковский.

Карачаровский механический завод выступил генеральным партнером выставки «СтройЭкспоКрым», состоявшейся в Симферополе с 10 по 12 сентября. В рамках экспозиции предприятие продемонстрировало лифтовую кабину модели «Воздух», которая объединяет в себе технологичность и актуальный дизайн.

Модель «Воздух» укомплектована большим зеркалом и световым порталом, добавляющим визуальный объем, антивандальной панелью управления из металлопласта, восьмидюймовым TFT-экраном и полом из керамогранита. Такие лифты обладают грузоподъемностью до 630 кг, скоростью движения до 4 м/с и могут быть установлены как с машинным помещением, так и без него.