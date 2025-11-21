Гарбузов: лифты Карачаровского завода установят в Самарской области

Почти 600 новых лифтов производства Карачаровского механического завода (КМЗ) будут установлены в Самарской области в рамках капремонта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Подъемное оборудование производства столичных лифтостроителей способствует активной модернизации жилого фонда страны. Так, Карачаровский механический завод реализует масштабные проекты по замене лифтов в Республике Крым, Самарской и Мурманской областях. В частности, для Самарской области КМЗ спроектирует и произведет оборудование для жилых домов высотой от 5 до 16 этажей», — уточнил Гарбузов.

Договор фонда капитального ремонта Самарской области и КМЗ позволит обеспечить лифтовым оборудованием последнего поколения многоквартирные дома Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и Волжского района Самарской области.

«По запросу фонда капитального ремонта Самарской области кабины будут дополнительно оснащены системой видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров и лифтового оборудования», — поделился генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Лифты обладают грузоподъемностью 400 и 630 кг и развивают скорость 1 м/с, отделка кабин будет выполнена с использованием износостойких материалов.

«Данный контракт позволяет заменить изношенное лифтовое оборудование в 220 домах на территории Самарской области. Завершение всех мероприятий по обновлению кабин запланировано к концу следующего года. Важно, что новое оборудование является продукцией отечественного производства с высокой степенью локализации», — сказала врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Анна Чижикова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по формированию на базе Карачаровского механического завода кластера лифтостроения и вертикального транспорта. На площадке будет освоено производство компонентов для подъемных устройств, включая системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и другие комплектующие.