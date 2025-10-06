Гарбузов: Карачаровский мехзавод покажет новые лифты на инвестфоруме в Москве

Столичный Карачаровский механический завод (КМЗ) поучаствует в первом Московском инвестиционно-промышленном форуме. Он будет проводиться в особой экономической зоне «Технополис Москва», сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

На мероприятии КМЗ покажет современные модели лифтов для пассажиров.

«Все пассажирские лифты Карачаровского механического завода последнего поколения оснащены современными безредукторными лебедками, интеллектуальными системами управления и расширенным набором функций безопасности. Новое поколение кабин отличается увеличенной до 2,5 тыс. мм высотой для максимального комфорта пассажиров», — отметил Гарбузов.

Посетителям форума покажут линейку лифтов для пассажиров от КМЗ. Они увидят модели «Воздух», «Галактика», «Москвич», «Альтиус» и «ОНИКС». У всех пяти свои уникальные параметры.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский поделился, что предприятие следит за запросами рынка. Завод старается создавать удобные и безопасные для людей лифты. Новые модели сделаны с учетом требований, которые важны для покупателей и архитекторов.

На форуме покажут новую лифтовую кабину КМЗ «Воздух». Она выиграла в номинации «Лучший лифт для новостроек» на Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week-2025. У этой модели есть лифт в полную стену и светодиодная подсветка.

Панель управления — собственного изготовления. Она сделана из металлопласта. Пол выполнен из высокопрочного листа керамогранита. Благодаря этому лифт выглядит современно, защищен от повреждений и долго проработает.

Показанная на выставке модель «Альтиус» может использоваться для больших нагрузок. Она может транспортировать до 1 275 килограмм. Скорость движения составляет до четырех метров в секунду. Подобные лифты можно использовать в зданиях до 64 этажей. Их планируют установить в 2025 году в административных корпусах площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва».

Пройти регистрацию на первый Московский инвестиционно-промышленный форум можно по ссылке. Он состоится на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» 8 октября. Поучаствовать можно бесплатно.