FT: западные компании готовятся к отмене санкций против России

Западные компании обращаются к юристам за советом, как лучше всего вернуться на российский рынок. Они не исключают скорую отмену санкций против РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT).

О том, чтобы возобновить торговлю с Россией, думают западные сырьевые компании, страховщики и судоходные группы. Они хотят вернуться на рынок РФ, потому что считают, что грядет возможная отмена антироссийских ограничений.

При этом в рамках подготовки к этому перед западными фирмами встала отдельная задача. Они советуются с юристами, как возобновить деятельность в России в условиях того, что ЕС и Великобритания не поддержат снятие антироссийских санкций.

Глобальный руководитель отдела регулирования и расследований юридической фирмы Clyde&Co Сэм Тейт отметил, что «разделение США и Европы» стало серьезной проблемой для бизнеса.

Ранее Reuters писал, что ЕС и Украина предлагают поэтапно ослаблять санкции против России. Но это будет возможно только после «достижения мира».