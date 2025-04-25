Reuters: ЕС и Украина предлагают поэтапно ослаблять санкции против России

ЕС и Украина предложили Соединенным Штатам поэтапно ослаблять антироссийские санкции, которые были введены с 2014 года. Но это будет возможно только после «достижения мира», пишет Reuters со ссылкой на документ, который представители США получили на переговорах в столице Великобритании, Лондоне, сообщает РИА Новости .

При этом Запад допускает, что санкции против России могут снова ввести. Такое решение примут, если «РФ нарушит условия мирного договора».

Президент США Дональд Трамп во время интервью Times рассказал ряд подробностей о сделке по урегулированию кризиса на Украине. Он предлагает оставить Крым российским.

Ранее Трамп сказал, что установил дедлайн для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Если сроки завершатся, то Вашингтон начнет «по-другому» относиться к Москве и Киеву.