Трамп заявил, что у него есть дедлайн по соглашению Украины и России

«У меня есть свой собственный дедлайн. Мы хотим, чтобы это было быстро», — предупредил Трамп в интервью изданию Forbes на YouTube-канале.

Он подчеркнул, что если дедлайн выйдет, но конфликт будет не урегулирован, то Киев и Москву ждет «совсем другое отношение» со стороны Вашингтона.

Американский президент добавил, что верит в хорошие шансы заключения мирных договоренностей. При этом России и Украине необходимо сесть за стол переговоров.

В течение трех последних месяцев вновь избранный президент США Дональд Трамп пытается добиться мира между Россией и Украиной. Получится ли достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом или Трамп все-таки опустит руки, читайте в материале РИАМО.