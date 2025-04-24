На пороге перемен: чем закончатся переговоры США с Россией, Украиной и Европой

Получится ли достичь мирного соглашения между Россией и Украиной или Дональд Трамп все-таки опустит руки, читайте в материале РИАМО.

В течение трех последних месяцев вновь избранный президент США Дональд Трамп пытается добиться мира между Россией и Украиной, что он обещал сделать еще в ходе предвыборной кампании. За это время и сам Трамп, и чиновники его администрации провели несколько переговоров с заинтересованными сторонами, но мир, кажется, так и не стал ближе.

Когда стороны украинского конфликта должны были объявить о перемирии

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В конце апреля переговоры о мире между США, Россией, Украиной и европейскими странами (в первую очередь Великобританией и Францией) прибавили в интенсивности. В западных СМИ начали обсуждать пункты возможного мирного соглашения.

22 апреля российский политолог Сергей Марков опубликовал в своем телеграм-канале график встреч между сторонами, в результате которых, по его мнению, должно было быть принято окончательное согласованное решение. В первую очередь, полагает эксперт, такое ускорение переговоров важно для Трампа, который хочет добиться значимого результата в первые 100 дней после прихода к власти (оно состоялось 20 января).

Итак, 23 апреля, по версии Маркова, в Лондоне должна была состояться встреча основных переговорщиков США (Рубио, Уиткофф, Келлог), Украины (Ермак, главы МИД и Минобороны), Франции, Британии (главы МИД и Минобороны). Они должны были подвести итоги всех переговоров, в том числе в Москве с Путиным и в Париже, и принять окончательный вариант соглашения.

После этого 25 апреля Стив Уиткофф должен был отправиться в Москву и показать Владимиру Путину итоги переговоров в Париже и Лондоне, чтобы получить от российского президента окончательное согласие.

Затем 26 апреля, на похоронах Папы Римского, была запланирована встреча лидеров США, Украины, Франции и Великобритании, которые окончательно подтвердили бы условия перемирия (в случае согласия Путина).

27 или 28 апреля Трамп, по мнению Маркова, должен был опубликовать условия мирного соглашения на Украине. Наиболее вероятен, полагает эксперт, вариант перемирия на 30 дней с 1 мая и переговоров о постоянном мирном соглашении, которые будут идти во время перемирия.

Почему не состоялись переговоры на высоком уровне в Лондоне 23 апреля

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Непосредственно перед встречей в Лондоне 23 апреля что-то пошло не так — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио заявили, что не примут в ней участие, несмотря на ранее озвученные планы. После этого на мероприятие решили не ехать также главы французского и британского МИДов, и в итоге прибывшая в Лондон украинская делегация встречалась непонятно с кем (официально было объявлено, что переговоры прошли «на экспертном уровне»).

В прессе тут же стали появляться версии о том, что отказ представителей США от визита в Лондон был вызван позицией Украины — в частности, нежеланием признавать контроль России над Крымом. И действительно, днем ранее Зеленский сделал на брифинге заявление на эту тему.

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет», — привел слова украинского президента местный телеграм-канал.

Вскоре представители американской администрации косвенно подтвердили эту версию, синхронно сделав ряд критических заявлений в адрес украинского руководства.

Так, Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что слова Зеленского «очень вредят мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет… и даже не является предметом обсуждения».

«Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» Дональд Трамп президент США

В своем посте Трамп также назвал слова Зеленского «подстрекательскими» и сказал, что украинскому президенту «нечем похвастаться».

«Ситуация для Украины плачевная — она может заключить мир, а может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — добавил президент США.

В тот же день вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают возможность прекращения усилий по достижению мира на Украине.

«Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать „да“, либо США выйдут из этого процесса», — сказал второй человек в США.

В тот же день аналогичным заявлением отметился и американский госсекретарь Рубио. По его словам, если США поймут, что стороны «слишком далеки друг от друга», то Вашингтону, возможно, придется переключиться на другие проблемы, потому что «в мире происходит много важных вещей».

Что известно о пунктах соглашения, предложенного Украине

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Официально проект мирного соглашения нигде не публиковался, но в прессе регулярно появляются утечки по поводу его содержания.

Так, накануне встречи в Лондоне британская газета The Telegraph представила семь пунктов якобы американского плана по достижению мира на Украине:

Немедленное прекращение огня на Украине. Прямые переговоры между Украиной и Россией. Запрет на вступление Украины в НАТО. Формальное признание США суверенитета России над Крымом. Признание США де-факто контроля России над четырьмя украинскими регионами в пределах линии боевого соприкосновения. Подписание Украиной сделки с США по разделу прибыли от добычи украинских полезных ископаемых. Снятие всех американских санкций с России и сотрудничество РФ и США в области энергетики.

Кроме того, по информации The Telegraph, США планируют получить контроль над Запорожской АЭС, а Россия передаст Украине небольшую часть территорий, в данный момент занятых ВС РФ — в частности, в Херсонской области, для «свободного доступа Украины к устью Днепра».

Впрочем, официально существование такого плана никем не было подтверждено.

Выйдут ли США из процесса урегулирования украинского конфликта

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Как полагает российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, возможное самоустранение США из участия в конфликте на Украине — новость для Киева много хуже, чем для Москвы.

«Просто по той причине, что Россия воюет на свои, а Украина на чужие. И с резким сокращением этих самых чужих (а Европа не в состоянии заместить Америку) перспективы становятся сумрачными. Еще мрачнее для Украины вероятность того, что, выйдя из данного сюжета, американцы просто попробуют развивать с Россией отношения по другим направлениям, в обход украинской темы. Раз они не посредники — какая тогда разница, что там», — отметил эксперт.

Как считает бывший украинский политик Олег Царев, в Белом доме понимают, что Киев не примет предложения США, а значит смысла в переговорах нет — именно поэтому встреча в Лондоне не состоялась.

«Сценарий, по которому, скорее всего, сейчас будут развиваться события — США снимают либо полностью, либо частично санкции с России. Трамп уходит от поддержки Украины, не поставляется военная помощь, США не делятся разведданными. Думаю, что друзья Трампа внутри ЕС и симпатики России могут занять жесткую позицию, которая не позволит организованно на уровне ЕС увеличивать финансирование Украины. Достаточно того, что Венгрия будет голосовать против продления санкций, против увеличения помощи Украине. В США уже заготовлены санкционные пакеты на Зеленского и его окружение», — рассказал политик.

По мнению Сергея Маркова, США предлагают Европе изменить большой стратегический договор Америки и Европы, на основе которого они строили отношения 80 лет с 1946 года.

«Суть этого договора: США берут на себя почти все военные расходы и оборону Европы. Европа не тратит деньги на оборону, а тратит на социальные программы и подчиняет свою внешнюю политику интересам США.

А сейчас США предлагают изменить это. Почему? Потому что Европа в новом мире не имеет такого большого значения. И поэтому тратить на Европу такие большие деньги и политические ресурсы Америка не будет. И экономика в новом мире играет намного большую роль. Поэтому Европа должна больше свою экономику подчинить Америке», — пояснил политолог.

Марков также провел интересную аналогию, иллюстрирующую отношение Трампа к украинскому конфликту. По мнению эксперта, это отношение «риелтора из Нью Йорка к отелю, который построен, но приносит не прибыль, а убытки:

1. Потрачено на украинскую войну 350 миллиардов долларов. Выгода — никакой.

2. Перспективы прибыли, то есть победы ВСУ, — нулевые.

3. Стратегия менеджмента (Зеленского) по выходу на прибыль — нет такой стратегии. Он просто требует еще больше денег.

4. Поэтому вывод риелтора Трампа — минимизации убытков в два этапа».

Первый этап, по мнению Маркова, — продать убыточный актив кому-то, кто может заплатить.

«Покупателей три.

Украина, — ей предлагают заплатить всеми природными ресурсами.

Россия — ей предлагают заплатить снижением требований к мирному договору и уменьшением дружбы с Китаем.

Европа — ей предлагают заплатить — взять на себя полностью финансирование убыточного проекта.

Все торгуются, но пока никто платить не хочет. Это бесит риелтора», — полагает политолог.

Марков отметил, что сейчас Трамп блефует и хочет продать всем, а когда закончит — просто бросит убыточный проект.

«Это будет второй этап. Его смысл тот же — минимизация убытков. Трамп это риелтор, который стал президентом», — резюмировал эксперт.

Каковы перспективы Украины в случае отказа от мирного соглашения

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По мнению украинского журналиста Анатолия Шария, у киевского режима есть запасы дронов и снарядов, но не хватает человеческого ресурса: «Его хватит буквально на полгода — вот и все».

«Чтобы продержаться, необходима тотальная мобилизация — полностью всех, под ноль, и перевод всей страны на военные рельсы. Только тогда еще можно что-то удержать.

И речь не идет о том, что ВСУ смогут что-то отбить, продвинуться, вернуть — это уже физически невозможно. Единственное — удержать то, что есть. При этом, учитывая, какие у власти воры и гении — они этого никогда не сделают, потому что их задача — набивать себе карманы.

Впереди бездна», — обрисовал Шарий неутешительную для Украины ситуацию.

Олег Царев солидарен с Шарием по срокам.