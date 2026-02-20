FT: Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом невозвратного кредита Украине

По информации осведомленных источников, возражение против финансирования было заявлено постоянным представителем Венгрии при ЕС 20 февраля. Для принятия подобных решений в ЕС требуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов.

Как отмечает газета, отсутствие этих средств грозит Украине финансовым коллапсом уже во втором квартале текущего года. Ситуация усугубляется тем, что программа МВФ по финансированию Киева на 8 миллиардов евро также зависит от получения средств от Евросоюза.

Речь идет о плане поддержки Украины со стороны ЕС на 2026–2027 годы на сумму 90 млрд евро, из которых 60 млрд предназначены для вооружений, а 30 млрд — для покрытия бюджетных потребностей. Данное решение было достигнуто в декабре 2025 года после того, как инициатива Еврокомиссии по конфискации российских суверенных активов для финансирования боевых действий на Украине не нашла поддержки.

Указанные 90 млрд евро должны быть привлечены странами ЕС на финансовых рынках в форме займа, причем все процентные выплаты по нему берут на себя государства-члены союза. Возвращать так называемый «кредит» Украина будет обязана лишь в том случае, если получит от России некие «репарации», причем, согласно формулировке ЕС, «в полном объеме», — что бы под этим ни подразумевалось.

Стоит отметить, что Венгрия, Чехия и Словакия еще в декабре 2025 года отказались одобрять это финансирование, участвовать в нем и выплачивать проценты по займу. В связи с этим решение было принято 24, а не 27 странами ЕС по процедуре так называемого расширенного партнерства. Однако проблема заключается в том, что для формального оформления еврозайма с целью привлечения средств для Киева Еврокомиссии требуется официальное согласие всех 27 государств-членов.

Ситуация дополнительно осложнилась 27 января, когда Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, сославшись на якобы имевшие повреждения газопровода в результате российских ударов. Венгрия требует от украинской стороны принять меры по возобновлению поставок, например, путем «ремонта» трубопровода. От Еврокомиссии Будапешт ожидает шагов по обеспечению энергетической безопасности своей страны, в частности — разрешения, вопреки санкционному запрету ЕК, импортировать несколько крупных партий российской нефти через порты на хорватском побережье. Ни Киев, ни Брюссель пока не пошли навстречу требованиям Венгрии.

