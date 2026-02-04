Послы ЕС согласовали механизм финансирования Украины на 90 млрд евро

сегодня в 18:56

Евросоюз предоставит Украине финансирование по еврозайму в 90 млрд евро. Послы ЕС согласовали данный механизм, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

О том, что Европа будет финансировать Украину за счет еврозайма на финрынках, стало известно по итогам саммита ЕС в декабре 2025 года. Этот вариант стал альтернативой конфискации суверенных активов РФ.

4 февраля послы ЕС согласовали детали кредита в 90 млрд евро для Украины. Средства будут привлечены за счет займов Еврокомиссии.

Также этот механизм предусматривает участие третьих стран в оборонных закупках для Украины.

Ранее представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий заявил, что первый транш этого кредита Киев получит не позднее второго квартала 2026 года.

