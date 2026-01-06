Еврокомиссия отправит первый транш Украине на 90 млрд евро

ЕК отправит первый транш Украине во втором квартале 2026 года

Представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий заявил, что первый платеж из утвержденного пакета финансовой поддержки Украине на 90 млрд евро будет осуществлен не позднее второго квартала 2026 года, сообщает газета «Известия» .

На брифинге в Брюсселе он подчеркнул, что в ЕК осознают срочность предоставления средств Киеву.

Данный пакет, рассчитанный на 2026–2027 годы и предполагающий совместные заимствования стран ЕС, был разработан как компромиссный вариант после того, как Бельгия выступила против прямого изъятия замороженных российских активов.

Ранее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет финансировать Украину в 2026 году и выступает против займов ЕС для этих целей, призывая к мирному урегулированию конфликта и отмене антироссийских санкций.

