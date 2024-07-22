FT: связанные с Россией зарубежные компании закупили суда для перевозки СПГ

Компании, расположенные в ОАЭ и связанные с Россией, закупили более 50 судов, которые могут перевозить сжиженный природный газ (СПГ), сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Financial Times.

Начиная с весны 2023 года, некоторые компании, зарегистрированные в ОАЭ, закупили суда для перевозки СПГ. По данным Kpler, отслеживающей их передвижение, эти организации связаны с Россией и совершают сделки в ее интересах. Часть из этих судов начали ходить по маршрутам, которые раньше использовала РФ при транспортировке газа. Отмечается, что один из танкеров загружал СПГ с «Ямал СПГ».

Из-за закупки судов выросли рыночные цены. Так, даже старые танкеры поднимаются в стоимости. Как считает Financial Times, из-за санкций РФ создает теневой флот танкеров, чтобы перевозить топливо по всему миру.

Ранее стало известно, что Россия впервые почти за два года обогнала США по импорту газа в ЕС. Отечественные поставки составили 15% от всей доли объема импорта голубого топлива в этом регионе.