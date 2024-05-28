FT: намеревавшиеся уйти из России компании изменили свое мнение

По информации британского издания The Financial Times, зарубежные компании, которые собирались уйти из России, изменили свое мнение, сообщает агентство «Прайм» .

В материале указано, что многие компании оказались «между молотом и наковальней», но в последнее время в настроениях бизнесменов произошли заметные изменения. Теперь покидать российский рынок не выгодно.

Уход требует срочной продажи предприятий по совсем низким ценам. По словам одного из представителей зарубежных компаний, в 2022 году бизнесмены видели в уходе из России «моральный императив», теперь же вопрос рассматривается с трезвой и практической точки зрения.

«Некоторые из этих компаний построили по 4–5 заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — заявил собеседник.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, касающийся того, примет ли РФ ушедшие иностранные компании, если они захотят снова прийти в страну. Он отметил, что страна не допустит повторения ситуации, подобной уходу зарубежных компаний Boeing и Airbus с отечественного рынка.