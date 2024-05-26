Мантуров: уход Boeing и Airbus стал для РФ «хорошим уроком»

Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что страна не допустит повторения ситуации, подобной уходу зарубежных компаний Boeing и Airbus с отечественного рынка. Об этом сообщает радио Sputnik .

Денис Мантуров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, касающийся того, примет ли РФ ушедшие иностранные компании, если они захотят снова прийти в страну.

«Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили западные производители, — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать… Такого мы точно уже не допустим», — подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, что лайнеры Boeing и Airbus, находящиеся сейчас в парке отечественных авиакомпаний, обслуживаются согласно требованиям закона. Они своевременно ремонтируются, необходимые запчасти меняются.

Западные страны запретили после начала спецоперации поставлять в РФ гражданские самолетов и запчасти к ним. При этом лизингодателей обязали разорвать контракты с авиакомпаниями из России.