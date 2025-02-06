FT: миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали доли в Альфа-банке

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему деловому партнеру Андрею Косогову. Миллиардеры находятся под санкциями со стороны Евросоюза и Великобритании, сообщает РБК .

Как пишет британская газета Financial Times, Фридману и Авену в совокупности принадлежало 45% акций банка и 42% акций страховой компании.

Сделка по продаже долей была закрыта еще в прошлом году. Стоимость активов бизнесменов оценивалась в 2,5 млрд долларов, или около 240 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Т-Банк купил здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве за десятки миллиардов рублей. Предположительно, банк откроет в здании собственный университет.