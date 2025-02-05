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Т-Банк купил здание Центрального телеграфа в Москве за десятки миллиардов рублей

Т-Банк приобрел здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Объект продавала девелоперская компания Vos’hod, сообщает « Коммерсант ».

Площадь здания Центрального телеграфа — 71 тыс. кв. м. Цена объекта, по оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловы, может составлять 35 млрд рублей.

Партнер NF Group Константин Фомиченко считает, что актив стоит от 35,5 до 42,6 млрд рублей. На некоторых площадях исторического строения Т-Банк, скорее всего, сделает собственный университет.

Здание Центрального телеграфа возвели в 1927 году. В 2019 году одна из структур «Ростелекома» продала за 3,5 млрд рублей большую часть площадей в историческом комплексе ООО «Центральный телеграф».

Ранее Т-Банк завершил процесс присоединения Росбанка.