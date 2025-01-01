Т-Банк присоединил Росбанк

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Т-Банк завершил процесс присоединения Росбанка. В середине августа материнская компания «Т-Технологии» получила контроль над 99,4% акций кредитной организации, сообщает «Интерфакс» .

«И у нас большие амбиции на 2025 год», — говорится в сообщении компании.

Согласно данным из реестра, изменения о прекращении деятельности Росбанка внесены в ЕГРЮЛ 1 января 2025 года.

В экосистему группы «Т-Технологии» входят Т-Банк, «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Бизнес», Росбанк и другие активы. Ее главным акционером (41,4%) является инвестиционная компания «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина.

Ранее стало известно, что у части российских карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности.