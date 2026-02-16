сегодня в 02:56

Франция и Польша нарастили экспорт вина в Россию

Экспорт вина Франции и Польши в Россию в 2025 году достиг рекордных показателей, сообщает РИА Новости .

При этом среди стран—членов Евросоюза больше всего вина в Россию в 2025 году отправила Италия. Стоимость поставок составила 207,4 млн евро. Второе место по поставкам вина в РФ занимает Латвия (106,7 млн евро).

На третьем месте впервые оказалась Польша, которая поставила вина на 70,8 млн евро.

Четвертое место занимает Франция, которая за года нарастила экспорт в 5,1 раза — до максимальных с 2017 года 34,4 млн евро. На пятом месте располагается Португалия с 34 млн евро.

Российский импорт вина из Европейского союза в октябре 2025 года продемонстрировал резкий рост, достигнув максимального уровня за последние двенадцать месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.