В октябре закупки вина Россией у стран ЕС выросли на треть
Российский импорт вина из Европейского союза в октябре 2025 года продемонстрировал резкий рост, достигнув максимального уровня за последние двенадцать месяцев, сообщает РИА Новости.
Согласно данным Евростата, общий объем закупок составил 74,4 миллиона евро, что на треть превышает показатели предыдущего месяца. Этот показатель стал самым высоким с ноября 2023 года.
Основными поставщиками выступили Италия, Латвия и Польша, совокупно обеспечившие три четверти всего импорта. На долю Италии пришлось 42% от общей стоимости, что эквивалентно 31,5 миллиону евро — это максимальный объем поставок с марта 2024 года. Латвия заняла второе место с 20% рынка, а Польша — третье с 13%. При этом польские поставки выросли вдвое, достигнув 9,8 миллиона евро.
Наиболее значительную положительную динамику показала Литва, увеличившая экспорт вина в Россию в денежном выражении сразу вчетверо — до 1,7 миллиона евро. Еще пять стран — Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия и Польша — нарастили поставки в два раза. Испанские отгрузки, достигшие 4,2 миллиона евро, также стали самыми высокими с весны 2024 года.
Ранее сообщалось о подорожании алкоголя в российских магазинах.
