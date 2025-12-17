В октябре закупки вина Россией у стран ЕС выросли на треть

Российский импорт вина из Европейского союза в октябре 2025 года продемонстрировал резкий рост, достигнув максимального уровня за последние двенадцать месяцев, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Евростата, общий объем закупок составил 74,4 миллиона евро, что на треть превышает показатели предыдущего месяца. Этот показатель стал самым высоким с ноября 2023 года.

Основными поставщиками выступили Италия, Латвия и Польша, совокупно обеспечившие три четверти всего импорта. На долю Италии пришлось 42% от общей стоимости, что эквивалентно 31,5 миллиону евро — это максимальный объем поставок с марта 2024 года. Латвия заняла второе место с 20% рынка, а Польша — третье с 13%. При этом польские поставки выросли вдвое, достигнув 9,8 миллиона евро.

Наиболее значительную положительную динамику показала Литва, увеличившая экспорт вина в Россию в денежном выражении сразу вчетверо — до 1,7 миллиона евро. Еще пять стран — Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия и Польша — нарастили поставки в два раза. Испанские отгрузки, достигшие 4,2 миллиона евро, также стали самыми высокими с весны 2024 года.

Ранее сообщалось о подорожании алкоголя в российских магазинах.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.