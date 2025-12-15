Алкоголь в российских магазинах может подорожать на 17% в январе

В начале следующего года спиртное может вырасти в цене на торговых полках в среднем на 10–17%. Из-за этого на рынке прогнозируют временное снижение спроса.

Так, в Novabev Group (Beluga, «Архангельская») магазины предупредили о повышении стоимости их продукции на 10%, в «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) — на 15–17%, в Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Пять озер», Sea Witch) — на 12-13%, в ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и в группе Ladoga («Царская», «Крутояр») не сказали точно, насколько вырастет стоимость.

Увеличение цен на спиртное может сказаться на спросе, особенно в первом квартале будущего года, как это было в аналогичном периоде 2025 года, считают в Ladoga. Рынку нужно время для привыкания к новым ценам.

По информации Росалкогольтабакконтроля, за 10 месяцев этого года розничные продажи спиртного (без пива, сидра и медовухи) снизились на 10,3%.

Спрос на водку стал меньше на 3,7%, до 60,2 млн декалитров (дал), на коньяк — на 9,1%, до 10,29 млн дал, на слабоалкогольные напитки — на 87,9%, до 1,3 млн дал. В Ladoga считают, что в 2026 году в стране продолжит меняться структура спроса и покупатели буду больше интересоваться современными «миксологическими категориями», среди которых джин, ром и виски. А консервативные категории (например, водка, коньяк, бренди и вино, в том числе отечественное) будут терять в продажах.

