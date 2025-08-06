Форум «100% Креатив» состоится в Подмосковье 15 августа

15 августа в Орехово-Зуеве состоится гастрономический и креативный фестиваль «100% Креатив». Мероприятие пройдет на территории креативного кластера «Стачка». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это уже восьмое мероприятие из цикла форумов «100% Подмосковье». Форум пройдет в пространстве бывшей ткацкой фабрики и станет местом встречи для бизнесменов, стартаперов, художников, дизайнеров, инвесторов и творческих людей, интересующихся локальной культурой и развитием городских инициатив.

В программу форума включена историческая выставка о городе XIX века и экскурсия по набережной. Гости мероприятия узнают историю династии Морозовых в становление текстильной столицы. Представители Дулевского фарфорового завода расскажут, как традиционные ремесла продолжают жить и развиваться в современных условиях.

Программа мероприятия также включает гастрономический фестиваль, коллективный спуск на сап-досках с атрибутами гастро индустрии, инструктаж и мастер-классы от профессиональных инструкторов сап-серфинга, спортивную программу, творческие мастер-классы и ярмарку брендов Подмосковья.

Участие бесплатное, но обязательна регистрация. Подробная информация о форуме — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.