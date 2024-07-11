сегодня в 13:34

Forbes опубликовал рейтинг налогоплательщиков с НДФЛ более 1 млрд руб в РФ

Стали известны крупнейшие бизнесмены в РФ, которые потратили на оплату налогов более 1 млрд рублей в 2023 году, сообщает Forbes .

Рейтинг самых богатых российских бизнесменов был составлен согласно оценке Forbes минимальной суммы уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для этого использовались только общедоступные данные, исключая выплаты, охраняемые налоговой тайной, поступления из оффшоров и прочее.

В топ крупнейших налогоплательщиков вошли 22 человека с оценкой НДФЛ более 1 млрд рублей в 2023 году.

Первое место в этом рейтинге занял Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк». Оценка НДФЛ составила 10,979 млрд рублей. При этом его личные доходы в 2023 году оценивают в 73,191 млрд рублей.

На втором месте оказался Илья Димов с НДФЛ в 3,776 млрд рублей. Он владеет компанией «Стройпроектсервис». Его личные доходы в 2023 году составили 25,175 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров Петр Ходыкин с НДФЛ в размере 3,060 млрд рублей. Бизнесмен является бенефициаром ТД «Риф» — крупнейшей зерноторговой компании России. В 2023 году он получил порядка 20,399 млрд рублей личного дохода.

Кроме того, в топ вошли такие миллиардеры, как Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета; Вагит Алекперов, бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее»; Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы «Дело», и т. д.

Ранее Forbes назвал 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год. Были озвучены имена 50 богатейших россиян.