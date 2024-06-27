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Forbes: названы 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год

Озвучены имена 50 богатейших россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год, сообщает Forbes .

Первое место в списке занял Вагит Алекперов, бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее». Его дивидендный доход за 2023 год составил 177,4 млрд рублей.

На втором месте в списке находится председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и семья с доходами в размере 105 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает Геннадий Тимченко, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Он заработал 84,6 млрд рублей. Источники дохода — «Новатэк», «Сибур холдинг».

Также среди 50 богатейших россиян 2023 года есть такие известные бизнесмены, как Алишер Усманов, Виктор Харитонин, Леонид Федун и другие.