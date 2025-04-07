Фондовые индексы азиатского рынка обвалились из-за опасений торговой войны

Опасение эскалации торговых конфликтов из-за новых американских пошлин на импорт негативно влияет на рынки. Китай ответил пошлинами в 34% на товары из США и экспортным контролем 7 видов редкоземельных металлов, сообщает Marketpower.pro .

К 8:30 по Москве индекс Shanghai Composite упал на 6,73%, Hang Seng — на 10,89%. В Гонконге сильнее всего снизились акции Wuxi Biologics (-25%), Lenovo Group (–23,1%), BYD Electronic (–20,2%), Sunny Optical Technology (–18,2%) и Geely (–17,7%). Японский Nikkei 225 снизился на 6,53%.

Капитализация Yaskawa Electric упала на 17,6%, Sumitomo Electric — на 15,7%, Sumco Corp. — на 15%, Kawasaki Heavy Industries и Fujikura — на 14,9%, Japan Steel Works — на 14,2%, Renesas Electronics — на 13,8%. Также южнокорейский индекс Kospi упал на 5,09%. Акции Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor и Posco снизились на 4,9%, 8%, 6,1% и 6,4% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 3,9%. Капитализация BHP и Rio Tinto упала на 5,2% и 2,8%. Nikkei, Kospi и S&P/ASX 200 обновили минимумы с 2023 года.

Эксперты американского банка J.P. Morgan Chase пересмотрели свои прогнозы относительно вероятности наступления рецессии в мировой экономике в 2025 году, повысив оценку с 40% до 60%. В банке полагают, что деструктивная экономическая политика Соединенных Штатов представляет собой самый большой риск для глобальных перспектив на текущий год.

Ранее стало известно, что введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт привело к падению акций в стране. Однако администрация американского лидера продолжает отвергать опасения по поводу происходящего.