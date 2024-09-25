ФНС взыскала у нефтяного олигарха Хотина 220 млрд рублей в бюджет России

Олигарха Алексея Хотина, заработавшего состояние на нефтяной промышленности, обяжут выплатить в российский бюджет 220 млрд рублей. Такое решение принял столичный Замоскворецкий суд, сообщает « 112 ».

Хотин — бенефициар крупной группы компаний «Русь Ойл». Фирмы, входящие в нее, не заплатили в бюджет РФ около 220 млрд налогов и пеней.

Иск на «Русь Ойл» Федеральная налоговая служба подала в июле 2023 года. Уже в мае у Хотина отсудили в адрес бюджета РФ 192 млрд рублей. Также 100% акций и долей в структурах фирмы были обращены в доход государства.

После этого в июле 2024 ФНС подала еще один иск в суд. В нем налоговая просила взыскать у Хотина 208 млрд рублей в пользу государства.