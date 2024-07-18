Финансовый стратег рассказала, как планировать расходы в неспокойное время

Одно из последствий экономического кризиса — это отсутствие уверенности в финансовом будущем. Это может быть связано с потерей работы, ростом цен на товары и услуги, а также другими факторами. Однако есть несколько методов, которые помогут управлять финансами даже в непростое время, заявила РИАМО финансовый советник и стратег Ольга Надеина.

Не полагаться на единственный источник дохода

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В неспокойное время полезно найти дополнительный заработок. Это снизит риски потери дохода в случае кризиса или другой непредвиденной ситуации. Например, можно выйти на удаленную подработку, ведь если что-то случится с основной работой, то тогда можно остаться совсем без денег. Дополнительный источник дохода можно найти, при этом не бросая основную работу.

«Например, у многих банков есть кешбэк для клиентов, а у магазинов — программы лояльности. Вряд ли это можно назвать полноценным доходом, но зато так вы будете получать небольшие регулярные вознаграждения без особых усилий», — отметила Надеина.

Повышать свою ценность как специалиста

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Инвестировать время, силы и деньги в самообразование полезно всегда, а в кризисное время — тем более. Поэтому нужно пробовать повысить рабочие навыки, чтобы стать на основной работе более востребованным специалистом. Благодаря этому шанс попасть под сокращение или даже увольнение станет меньше.

«Кроме того, повышать свою ценность как специалиста полезно еще по двум причинам. Чем выше ваша квалификация или экспертность, тем больше шансов увеличить зарплату на текущей работе. Востребованному специалисту легче найти новую работу, если со старой уволят», — перечислила эксперт.

Для того чтобы понять, в какую сторону развиваться, можно поговорить с начальством. Нужно спросить, какой специалист нужен компании и какие навыки потребуются для роста.

Создавать финансовую подушку безопасности

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«Простыми словами, это сумма, которая подстрахует вас, если случится что-то непредвиденное. Например, если вдруг потребуется лечение матери, сломается машина, вы потеряете работу. Также с накоплениями на „черный день“ вы будете чувствовать себя увереннее во время кризиса», — посоветовала специалист.

Чтобы создать подушку безопасности, нужно регулярно откладывать часть доходов, например, 10% от зарплаты. Размер подушки рассчитывается индивидуально и зависит от ежемесячных расходов. Идеально, если эта сумма равна 3–6 ежемесячным расходам.

«Например, если вы каждый месяц тратите по 40 тыс. рублей, то стоит накопить 120–240 тыс. рублей на „черный день“», — уточнила Надеина.

Анализировать и оптимизировать расходы

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По словам эксперта, нужно постоянно анализировать свои расходы, чтобы выявлять лишние траты и сокращать их. Но здесь опять же важно не поддаться импульсивным тратам, маркетинговым уловкам, особенно в период экономической нестабильности.

«Еще можно сравнивать цены в разных магазинах. Например, смотреть одни и те же товары на онлайн-площадках и искать более выгодные для себя предложения. Кроме того, полезно поискать скидки или специальные предложения», — рассказала финансовый стратег.

Стоит также следить за подписками на сервисы и отказываться от ненужных. Например, человек подписан на онлайн-кинотеатр, а смотрел кино в сервисе последний раз год назад. Каждый месяц такая подписка будет списывать немного денег с карты, но за год может набежать приличная сумма.

Следить, чтобы расходы не превышали доходы

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Есть распространенная ловушка: тратить в месяц больше, чем зарабатывать, с надеждой компенсировать это в следующем месяце. Однако на самом деле расходы никуда не исчезнут ни сейчас, ни потом. В результате люди тратят больше, чем зарабатывают, залезают в долги.

«Поэтому полезно смотреть на свои финансы. Можно, например, скачать приложение для учета расходов на телефон и помечать каждую трату. Так вы увидите, какие у вас расходы и доходы, и сможете этим управлять», — заявила Надеина.

В неспокойные времена может появиться желание сократить расходы по максимуму. Это, конечно, выбор каждого, но есть альтернативная стратегия: стремиться зарабатывать больше. Если отказывать себе во всем, то качество жизни резко ухудшится, а вслед за этим — эмоциональное состояние, отметила эксперт.

Наращивание доходов же позволит и улучшить материальное положение, однако это требует времени и усилий. Поэтому лучшая стратегия — комбинировать оба подхода. Например, сокращать ненужные расходы и одновременно искать способы увеличения дохода.