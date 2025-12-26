Финансовая подушка: сколько на самом деле нужно и где хранить деньги

Разговоры о «финансовой подушке» звучат уже почти как мантра, но на практике у многих россиян либо нет никаких накоплений, либо деньги лежат так, что в случае реального кризиса мало помогают. О том, какой запас денег действительно можно считать подушкой безопасности, где его держать и как не «съесть» за полгода, РИАМО сообщила предприниматель, эксперт в криптовалюте, инвестор и владелица женского клуба Надежда Нарзиева.

Сколько откладывать

Классическое правило, что накопления на «черный день» должны составлять 3–6 месячных расходов, по-прежнему работает. Однако, по словам эксперта, к нему стоит относиться как к ориентиру, а не к догме.

«Если у человека стабильная работа по найму и нет кредитов, можно ориентироваться на три месяца базовых трат. А самозанятым, фрилансерам, владельцам бизнеса или семьям с ипотекой лучше смотреть в сторону шести–девяти месяцев», — объяснила Нарзиева.

Она посоветовала считать не от дохода, а от реальных обязательных расходов: жилье, еда, транспорт, лекарства, обязательные платежи. Все, что сверх этого, — уже не подушка безопасности, а инвестиции или хотелки.

Где хранить

Главное правило, подчеркивает эксперт, — доступность и сохранность. Подушка безопасности — это не те деньги, с которых нужно ловить максимум доходности, а те, к которым можно быстро прикоснуться в случае болезни, потери работы или срочного переезда.

По словам Нарзиевой, у бытового варианта «все на одной дебетовой карте» есть два минуса. Первый — соблазн потратить, второй — риск блокировки или технического сбоя.

«Когда вся „подушка“ лежит на карте, которой вы платите каждый день, это не подушка, а расширенный текущий счет», — подчеркнула она.

Рабочая связка, по ее мнению, выглядит так:

отдельный счет или вклад под подушку безопасности, на который не заходят ежедневные расходы;

небольшая сумма на карте на всякий случай;

по возможности распределение между двумя–тремя надежными банками, чтобы не зависеть от одного.

Хранить все в наличных дома эксперт не рекомендует, так как есть риск кражи, потери и инфляции.

Одна валюта — тоже риск

Еще одна типичная ошибка — держать все накопления в одной валюте. По словам собеседницы РИАМО, в условиях нестабильного курса это почти такая же уязвимость, как и один банк.

«Речь не о том, чтобы срочно скупать все валюты мира. Но разумно, когда у человека есть „якорь“ в рублях для повседневных расходов и небольшая доля в зарубежной валюте, если он планирует поездки, обучение детей или крупные покупки за границей», — отметила предприниматель.

Доля иностранных валют в подушке безопасности, по мнению Нарзиевой, должна быть умеренной, это страховка от резких курсовых колебаний, но никак не попытка быстро заработать.

Как не «съесть» все за полгода

Если подушку финансовой безопасности все же удалось собрать, возникает следующий вопрос: как ее стремительно не растратить на мелочи. Здесь, по словам специалистки, важны не столько финансовые инструменты, сколько простые правила.

Первое, что следует сделать, — это отделить запас от всех остальных денег.

«Новый смартфон, отпуск, ремонт кухни — это не повод залезать в резерв. Подушка должна быть только под реальные форс-мажоры, например, потерю дохода, болезнь, крупную поломку», — объяснила Нарзиева.

Второе — необходимо автоматически восстанавливать запас, если все-таки пришлось использовать часть средств. Эксперт посоветовала заранее решить, какую сумму в месяц можно будет вернуть обратно, и относиться к этому взносу как к обязательному платежу.

Третье — убрать лишние триггеры. Чем проще добраться до денег, тем выше риск импульсивных трат. Отдельный вклад без карты, отдельное приложение, отсутствие быстрых переводов в один клик помогают не поддаваться эмоциям, заверила предприниматель.

«Подушка» дает свободу

По словам Нарзиевой, тема личных резервов в России до сих пор окружена множеством мифов: кто-то считает, что копить все равно бессмысленно, кто-то откладывает только когда останется.

«Финансовая подушка — это свобода не принимать решения из страха. Когда у человека есть запас на несколько месяцев жизни, он иначе разговаривает с работодателем, спокойнее относится к новостям и гораздо реже влезает в невыгодные кредиты», — подвела итог эксперт.

