Финансист рассказала, может ли МРОТ оказаться мерилом достойной старости

Финансист Ключникова сомневается, что пенсию приравняют к МРОТ в России

В Госдуме предложили приравнять размер пенсии к МРОТ. Может ли это произойти, рассказала АБН24 финансист Наталья Ключникова.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что готовится законопроект об уравнивании минимального уровня материального обеспечения пенсионеров к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Ключникова отметила, что пока в РФ пенсии могут быть и в правду меньше МРОТ. Их рассчитывают в зависимости от регионального прожиточного минимума. В некоторых субъектах России он значительно меньше, отметила Ключникова.

Но минимальная пенсия в регионе не может оказаться меньше установленного минимального прожиточного уровня. Тем не менее, Ключникова сомневается, что законопроект примут.

Она добавила, что текущие размеры пенсий все еще небольшие. Комфортная жизнь людей на пенсии возможна только при помощи детей и внуков.

Финансист подчеркнула, что россияне также должны заботиться о пожилых родителях. При этом необходимости в принятии нового законопроекта нет.

«При нынешнем состоянии пенсионной системы важно прежде всего убедиться, что государство в состоянии обеспечить стопроцентное выполнение уже действующих обязательств. Зачем поднимать выплаты еще выше, если в какой-то момент их просто может не хватить профинансировать?» — заявила Ключникова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.